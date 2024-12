VIDEO Avertismentul lui Emmanuel Macron pentru România: „Dacă cine ajunge la putere este ambiguu față de Rusia sau total prorus, va schimba politica de securitate a țării voastre”

19:20

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu anunţă că a discutat, marţi, cu Elena Lasconi, candidatul USR ajuns în turul doi al alegerilor... The post Marcel Ciolacu a discutat cu Elena Lasconi: „Drumul european al ţării noastre trebuie să continue doar apărând mult mai hotărât valorile tradiţionale” first appeared on Main News.