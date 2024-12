Selecţionerul Franţei, arogant după victoria cu România, de la Campionatul European: „A fost un antrenament bun pentru meciul cu Muntenegru”

13:30

Naţionalele României şi-au aflat, joi, adversarele pentru primele runde de calificare la Campionatele Europene U17 şi U19 din 2026. Meciurile din această fază se vor disputa în toamna lui 2025. La categoria de vârstă U17, România, aflată în urna a treia valorică la tragerea la sorţi, a fost repartizată într-o grupă alături de Franţa, Israel […]