Gabriela Szabo acuză că pagini false cu numele ei fac propagandă politică. „Nu susțin ideologii extreme sau mesaje de ură”

11:20

Costurile totale ale patinoarului Berceni au fost ţinute departe de ochii publicului de către Primăria Sectorului 4. Instituţia transmitea printr-un comunicat din 2020 că arena urmează să coste două milioane de euro, dar, în doar patru ani, a ajuns la un cost total de 30 de milioane de euro. Întrebaţi de jurnaliştii Buletin de Bucureşti