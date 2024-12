BREAKING NEWS: CCR a decis ANULAREA turului 1 al alegerilor prezidențiale

09:00

Candidatul independent la prezidenţiale, Călin Georgescu, a fost invitat, miercuri seară, în studio, la Realitatea Plus. El a vorbit despre relaţia cu UE-NATO şi Vladimir Putin. Georgescu a discutat şi despre schimbarea Constituției și a declarat că va organiza un referendum pentru a modifica anumite părți din ea. Susţine că nu s-a întâlnit cu Putin […] The post Călin Georgescu pune capăt isteriei: „Nu ieşim din UE şi NATO, nu sunt fan Putin!” first appeared on Ziarul National.