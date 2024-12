AIESEC: Evenimente de inspiraţie şi dezvoltare pentru tineri

AIESEC în Bucureşti a adus în această toană în prim-plan două evenimente remarcabile, Heading for the Future şi Beyond and Abroad, care şi-au propus să inspire şi să echipeze tinerii cu instrumentele necesare pentru a-şi construi cariere de succes şi perspective globale, potrivit unui comunciat emis redacţiei.

