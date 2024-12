„Vreau să-i mulţumesc domnului Şucu!” Laszlo Dioszegi, reacţie imediată după ce Omar El Sawy a înscris în Sepsi – Rapid 2-0

12:30

Max Verstappen şi Kelly Piquet vor deveni părinți, iar anunțul a fost făcut chiar la începutul weekendului de cursă de la Marele Premiu din Abu Dhabi. Cei doi formează un cuplu din octombrie 2020. Pilotul Red Bull şi fiica fostului pilot brazilian de Formula 1 Nelson Piquet, triplu campion mondial (1981, 1983 şi 1987), au […]