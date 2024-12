CCR: Principalele aspecte imputate procesului electoral la alegerile prezidenţiale vizează manipularea votului alegătorilor şi distorsionarea egalităţii de şanse a competitorilor, inclusiv prin finanţarea campaniei din surse nedeclarate

10:00

Exercițiu de imaginație – ce s-ar întâmpla dacă Călin Georgescu, un candidat populist, pro-rus, pro-legionar, anti-occidental, conspiraționist, dacopat, etc. – ar ajunge printr-un accident de proporții istorice președintele României? Pe scurt, România s-ar trezi complet izolată (legionarii nu sunt frecventabili in lumea civilizată iar rusofilii de asemenea). Primele efecte care se văd deja, sunt cele […]