Horoscop de weekend: 7 – 8 decembrie

Dacă se petrece grozăvia, să apară acel personaj cu structură psihopată la putere, s-a terminat cu toate patriile mici, vom fi prinși toți într-un malaxor al istoriei de tip coșmaresc. Dezamăgirea nu mai e un argument să stai acasă. Vă spun sincer, fiecare dintre noi are dreptul la o viață liniștită în țara lui. Nu … Dacă nu alegem cum trebuie, ne vom destrăma ca nație. Nu e o soluție să te des-țărezi, să-ți iei lumea în cap – Gabriel Liiceanu