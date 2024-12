Polonia, Lituania și Franța, solidare cu România după interferența străină în alegeri: “Democrația a prevalat” prin “soluția în conformitate cu Constituția”

16:50

ICI București, prin Adrian-Victor Vevera, director general, și Asociația Comitetului Sectorial Agricultură, Piscicultură și Pescuit din România (ACSAPPR), prin Carmen Burtea, președinte, au semnat joi, 5 decembrie 2024, un acord de parteneriat privind dezvoltarea și digitalizarea sectorului agricol și piscicol din România. Potrivit unui comunicat al institutului, parteneriatul are ca scop promovarea inovației și digitalizării