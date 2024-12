Casa Auto Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” invită publicul la evenimentul final al unei serii culturale remarcabile

12:10

Un bărbat în vârstă de 46 de ani din Suceava se află sub control judiciar, fiind acuzat de fapte extrem de grave: ar fi agresat-o repetat pe soția sa, mama a șase copii. Deși este educatoare, femeia nu a depus niciodată o plângere împotriva lui. Sora victimei a fost cea care a alertat autoritățile, observând [...]