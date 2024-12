Visătorul NEPTUN  iese din retrograd în Pești – 7 decembrie 2024. 4 ZODII pentru care GREUTĂȚILE iau sfârșit 

00:00

Pe 7 decembrie 2024, în Calendarul ortodox este prăznuită Sfânta Muceniță Filofteia, o sfântă iubită și respectată pentru milostenia și iubirea ei față de Dumnezeu. Moaștele sale, păstrate la Curtea de Argeș, atrag an de an numeroși pelerini care îi cer ajutorul și mijlocirea. Articolul Calendar ortodox 7 decembrie 2024. Sfânta Filofteia, sărbătoare cu CRUCE ROȘIE. Ce nu ai voie să faci sub nicio formă apare prima dată în Romania TV.