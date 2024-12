VIDEO | Percheziţii la extremiştii care au folosit salutul nazist la Tâncăbeşti şi la cei care au ameninţat ONG-işti şi jurnalişti

15:30

Companiile de distribuție a energiei electrice, parte a grupului PPC în România, au fuzionat sub numele Rețele Electrice România. Fuziunea companiilor într-o singură entitate legală urmărește optimizarea operațiunilor specifice la nivelul celor 3 regiuni – Banat, Dobrogea și Muntenia, prin eficientizarea modului de alocare a resurselor și reducerea complexității administrative. Noua societate va asigura în […]