Deputat USR. CCR a dat a treia lovitură de stat de anul acesta

15:00

Curtea Constituțională a anulat vineri turul 1 al alegerilor prezidențiale, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Nu e clar dacă turul 1 se va relua cu aceeași listă de candidați. stire in curs de actualizare The post Fără precedent! CCR a anulat alegerile appeared first on Cotidianul RO.