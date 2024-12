Prima reacţie a lui Cristiano Ronaldo, după ce a fost învins de Karim Benzema! Ambele staruri au marcat în Al-Ittihad – Al-Nassr 2-1

13:00

Loţi Boloni a vorbit despre situaţia lui Ianis Hagi, care abia în ultima perioadă a reuşit să se impună în prima echipă la Rangers. Asta după ce a avut probleme şi la Fiorentina, Genk sau Alaves. Jucătorul de 26 de ani cotat la 1.8 milioane de euro are contract cu Rangers până în vara lui […]