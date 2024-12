Percheziţii la Bogdan Peşchir, finanţatorul campaniei lui Călin Georgescu (surse)

15:50

Gigi Becali: „Bă, dacă au hotărât asta, eu nu mai vorbesc! Mie îmi e frică. Gata! Abia acum îmi dau seama că trebuie să-mi fie frică în România. [...] The post #anularea alegerilor- Gigi Becali „Mie îmi e frică” appeared first on Cotidianul RO.