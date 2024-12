Bilantul bombardamentului rusesc asupra orasului ucrainean Zaporojie a crescut la 10 morti si 24 de raniti

20:40

Ministerul Apararii Nationale nu a luat in calcul, in niciun moment, revenirea la serviciul militar obligatoriu, a afirmat vineri, pe X, ministrul Angel Tilvar. „@MApNRomania nu a luat in calcul, in niciun moment, revenirea la serviciul militar obligatoriu. De asemenea, in mod categoric, respingem dezinformarile care au ca subiect asa-zise `pregatiri` pentru trimiterea de efective...