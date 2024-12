Cât de sănătoase sunt, de fapt, alimentele congelate. Ce spun specialiștii de la Protecția Consumatorului

10:45

Realitatea PLUS a fost vineri lider absolut de audienta, datorită telespectatorilor care au urmărit într-un număr uriaș postul TV. Minutul de aur a fost la ora 21 si 17 minute de 11 puncte de audienta, pe tronsonul 18 plus urban, când un sfert dintre români au ales să se informeze de la Realitatea Plus.