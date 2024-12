Magie cu miros de turtă dulce, în curtea Muzeului Antipa

11:20

11 decembrie este Silent Day la Târgul de Crăciun București, o zi dedicată copiilor cu nevoi speciale. În intervalul 12.00 – 17.00, tot zgomotul va fi diminuat pentru ca acești copii să se poată bucura de Moș Crăciun și sărbătorile de iarnă. „Miercuri, 11 decembrie, în intervalul orar 12.00 – 17.00, în cadrul Târgului de