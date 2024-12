150.000 de oameni s-au adunat în fața parlamentului sud-coreean să ceară demisia președintelui. Moțiunea de destituire este blocată

07:10

Benoist de Sinety, fost vicar general al Parisului, se afla pe scuter în acea seară de aprilie 2019, traversând Pont Neuf spre malul stâng, când a văzut în oglinda retrovizoare flăcări ieșind de sub streașina Notre-Dame. A înjurat, a făcut cale întoarsă și a accelerat spre catedrală, scrie The New York Times într-un articol dedicat eforturilor de reconstruire a catedralei simbol a Parisului după incediul catastrofal din urmă cu mai bine de cinci ani.