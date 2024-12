Flavius Stoican, criză de nervi lângă Ovidiu Burcă! Motivul pentru care şi-a ieşit din minţi

16:30

Patrick Olsen a venit cu o reacţie după ce fiica sa a fost la un pas de moarte. În urmă cu o săptămână, familia mijlocaşului de la Dinamo a trecut prin clipe de coşmar. Danezul a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul în care fiica sa, în vârstă de doar 8 luni, a […] The post „Nu am vrut să fac un spectacol din asta” Reacţia lui Patrick Olsen, după ce fiica sa a fost la un pas de înec în Parcul Herăstrău: „E vorba de ghinion” appeared first on Antena Sport.