Familia dictatorului sirian Al Assad a fugit la Moscova, dar Putin nu il va ajuta militar pe acesta, intrucat „Rusia are alte prioritati”

Familia dictatorului sirian Bashar al-Assad a fugit in Rusia in zilele care au urmat lansarii de catre fortele rebele a unei ofensive soc care a cucerit mari portiuni de teritoriu in nordul Siriei, sustin surse citate de The Telegraph. Acest lucru vine dupa ce o alta sursa apropiata Kremlinului a declarat pentru Bloomberg News ca...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Aktual24