Volumul tranzacțiilor crypto a atins cel mai înalt nivel din toate timpurile

19:20

Decizia CCR este obligatorie pentru toata lumea și noi toți ne conformăm Am sprimit semnale de la servicii, întăi telefonic, că anumite lucruri sunt ciudate. Am disput să fie verificat tot ce poate fi verificat. În scurt timp, am primit informări scrise. Am convocat CSAT. Acolo am avut patru materiale de la SRI, SIE, STS, MAI. Campania unui candidat a fost sprijinită dintr-un stat străin, transmite președintele Iohannis după anularea turului I al alegerilor prezidențiale.