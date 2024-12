Lando Norris şi Oscar Piastri, primele reacţii după calificările de la Marele Premiu de la Abu Dhabi. Piloţii McLaren pleacă în cursă din prima linie

18:40

Un fotbalist care a jucat sezonul trecut la U Cluj este dat dispărut. În vârstă de 31 de ani, Elvis Manu trece prin momente teribile. Ar fi căutat atât de poliţie, cât şi de o grupare de traficanţi de droguri. Elvis Manu a jucat în opt meciuri pentru „Şepcile Roşii”, dar nu a reuşit să […] The post Un fost fotbalist de la U Cluj, dat dispărut după ce ar fi participat la un jaf! Casa i-a fost incendiată şi e căutat de poliţie appeared first on Antena Sport.