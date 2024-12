Yohan Roche s-a prăbușit pe teren în Petrolul – Universitatea Craiova! A fost scos cu ambulanța de pe gazon. Imagini dramatice

22:30

Marius Şumudică a lansat un atac direct la şefii de la Rapid, după eşecul suferit cu Sepsi, scor 0-2. Antrenorul giuleştenilor nu înţelege cum Omar El Sawy a putut evolua în acest meci, deşi este împrumutat de trupa de sub Grant la formaţia covăsneană. Rapid a ratat şansa de a urca pe loc de play-off