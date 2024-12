Mihai Stoica, reacție total neașteptată după ce rivala Dinamo a urcat pe primul loc în Superliga: „Nu uitați asta!”

23:10

Alexandru Tudorie, 28 de ani, a analizat remiza cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Vârful Petrolului a ajuns la 8 goluri în acest sezon de campionat.Tudorie a înscris unicul gol al „lupilor” în această seară. Cu un singur punct obținut, Petrolul rămâne sub zona play-off-ului, imediat sub Sepsi OSK, ocupanta locului 6 cu 29 de puncte.„A fost un meci de luptă, de bătaie. Am avut avantaj, 1-0. ...