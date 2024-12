Georgescu și Simion se duc să voteze și își cheamă susținătorii să facă la fel. BOR avertizează că credincioșii sunt instigați la proteste

00:30

Curtea Constituţională a României arată că a constatat că procesul electoral privind alegerea preşedintelui României a fost viciat pe toată durata desfăşurării lui şi în toate etapele de multiple neregularităţi şi încălcări ale legislaţiei electorale. ”Principalele aspecte imputate procesului electoral privind alegerea Preşedintelui României din anul 2024 sunt cele privind manipularea votului alegătorilor şi distorsionarea … The post Motivarea CCR pentru anularea alegerilor prezidențiale appeared first on spotmedia.ro.