Serghei Lavrov compară anularea alegerilor din România cu situația din Ucraina din 2004: „Judecătorii au dat un salut militar”

14:00

Iranul a început să-și retragă personalul militar și diplomatic din Siria, pe fondul intensificării unei ofensive a grupărilor militante, informează The New York Times. Potrivit publicației, comandamentul Forței Al-Quds, unitate de elită a Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), a evacuat deja zone din Siria. Conform surselor citate de The Wall Street Journal, oficialii din Egipt […]