Lasconi nu va renunța la candidatura la prezidențiale, spune șefa USR. Aceasta cere calm din partea susținătorilor ei

Donald Trump Jr. a lansat, pe Twitter, un atac dur la decizia CCR de a anula alegerile prezidențiale din România: „O nouă încercare a lui Soros/marxiștilor de a falsifica rezultatul și de a nega voința poporului". În mesajul său, el pare să transmită că Elena Lasconi va pierde alegerile: „Ea va pierde, iar ei știu asta" („She's going to lose, and they know it"). Wow, look at what's happening in Romania! The Constitutional Court just canceled the first round of their presidential election. Another Soros/Marxist attempt at rigging the outcome & denying the will of the people. She's going to