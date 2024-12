Medicii timisoreni atentioneaza asupra pericolului privind „provocarea Superman”, populara pe TikTok. Zeci de copii si adolescenti raniti in ultimele zile

12:10

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane avertizeaza ca traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa in mai multe judete, inclusiv Tulcea, Sibiu, Olt, Dolj, Valcea si Satu Mare. Vizibilitatea este redusa sub 200 de metri, iar in unele zone scade chiar sub 50 de metri, crescand considerabil riscul de accidente. Ceata...