Au fost adunate gratuit peste 7 tone de deșeuri voluminoase din cartierele Timișoarei

Peste 50 de restaurante, cafenele și cofetării completează mixul de funcțiuni din Iulius Town. Peste 11.000 de mp din proiect sunt dedicați spațiilor HORECA, iar de curând s-a deschis o locație, unde timișorenii se poți bucura de o experiență senzorială completă. Little Italy by Prime aduce spiritul autentic italian în inima Timișoarei, îmbinând tradițiile culinare cu atmosfera modernă. Restaurantul se află la parterul clădirii de birouri United Business Center 3 și are panoramă spre Iulius Gardens.