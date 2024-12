Un nou semnal de alarmă legat de provocarea Superman: Se poate ajunge chiar și la paralizie

14:40

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat postul Realitatea Plus cu o amendă de 50.000 de lei pentru difuzarea de informații false în legătură cu candidații la președinție. Neregulile au fost identificate în mai multe emisiuni difuzate pe 29 și 30 noiembrie, în care legislația audiovizualului a fost încălcată. Și postul România TV a fost … The post Realitatea Plus a fost amendată de CNA pentru falsa „dezbatere” cu Călin Georgescu, Robert Kennedy Jr și Tucker Carlson. Și România TV a fost sancționată appeared first on spotmedia.ro.