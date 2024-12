TOP 10: Oferte eMAG din 8.12.24 (unul dintre cele mai bune smartphone-uri din 2024 la preț bun, Huawei Watch GT5, laptop ASUS cu ecran rabatabil OLED etc)

13:40

În toamna acestui an au fost lansate primele smartphone-uri ce folosesc noua generaţie de baterii siliciu-carbon. În cazul acestei tehnologii anodul nu mai este fabricat din grafit ci din siliciu, iar de aici reiese o densitate energetică mai mare. Fără a detalia şi mai mult partea tehnică, haideţi să vă prezint cele mai importante avantaje [...] The post Noua generaţie de baterii siliciu-carbon face minuni, astfel că în 2025 vom primi telefoane de dimensiuni reduse cu baterii chiar şi de 8000 mAh (se testează deja astfel de exemplare) appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.