Kiril Despodov a reuşit un super-gol, de la mijlocul terenului! Execuţie fabuloasă a jucătorului lui Răzvan Lucescu, în Panserraikos – PAOK

16:50

Lewis Hamilton a fost eliminat în prima sesiune de calificări de la Marele Premiu din Abu Dhabi. Britanicul în vârstă de 39 de ani are parte de un weekend dezastros,, ultimul în care va concura cu Mercedes. Ultima cursă a sezonului va fi în direct duminică, de la ora 15:00, la Antena 1 şi în […] The post Lewis Hamilton, OUT din Q1 în calificările de la Marele Premiu din Abu Dhabi. Dezastru pentru britanic în ultimul weekend cu Mercedes appeared first on Antena Sport.