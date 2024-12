Cum arată clasamentul final al piloţilor din Formula 1! Max Varstappen, marele campion. Lewis Hamilton, la cel mai slab sezon

19:30

Dinamo este noul lider al Ligii 1, iar dinamoviştii sunt în culmea fericirii. Dinamo a câştigat cu 1-0 la Buzău şi a ajuns pe primul loc în clasament. Căpitanul Răzvan Patriche a spus că este senzaţional că Dinamo a ajuns pe primul loc. Şi ceilalţi jucători de la Dinamo sunt în culmea fericirii după ce […] The post Dinamoviştii sunt în culmea fericirii după ce au ajuns pe primul loc în Liga 1: „Este senzaţional!” appeared first on Antena Sport.