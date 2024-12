Alege ce citești

12:40

Se cere demisia lui Toni Greblă din fruntea Autorităţii Electorale Permanente (AEP). E vorba despre o solicitare semnată de mai multe organizaţii neguvernamentale (ONG). Și despre care s-a aflat vineri, 6 decembrie. Mai multe organizaţii neguvernamentale au solicitat, vineri, demisia preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă. Printre cei care au semnat până în prezent scrisoarea […] The post Mai multe ONG-uri cer demisia șefului AEP: „Greblă este incompatibil cu poziţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente” first appeared on Ziarul National.