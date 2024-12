Daniel Bîrligea a redevenit golgheterul Ligii 1! Borna atinsă de atacantul FCSB-ului după ce a deschis scorul cu Botoşani

22:40

Costel Gâlcă a ieșit la atac după Petrolul – Universitatea Craiova 1-1 și s-a plâns de gazonul de la Ploiești. De asemenea, acesta a avut un mesaj și pentru brigada de arbitri de la această partidă. Universitatea Craiova a ratat ocazia de a urca pe podiumul Ligii 1 după 1-1 cu Petrolul. După meci, Costel […]