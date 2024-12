Fostul dictator sirian Bashar al-Assad a ajuns la Moscova, primind azil în Rusia din partea regimului Putin

14:40

Președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Daniel Șandru, anunță că demarează elaborarea unei strategii de educația antitotalitară, pe care intenționează să o dea publicității la mijlocul lunii ianuarie a anului 2025. Anunțul vine în contextul în care evenimentele din ultima perioada atestă ”faptul că România se află sub […] The post IICCMER anunță elaborarea unei strategii de educație antitotalitară: În absența unei astfel de politici, riscăm deteriorarea rapidă a democrației în România și pierderea echilibrului social first appeared on caleaeuropeana.ro.