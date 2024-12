Autoritatile de reglementare solicita un control mai strict pentru platformele sociale. Se solicita ca Meta, TikTok, X si Google sa modereze mai atent continutul online

15:10

Numerosi oameni se intorc deja in Siria din Liban. „Si ar putea exista si unii in Europa si din Germania care se vor intoarce acum la casele lor”, spune expertul in Orientul Mijlociu, Carsten Wieland intr-un interviu pentru ntv.de. Dupa schimbarea puterii in Siria, numerosi sirieni din Liban vor sa se intoarca in patria lor....