Donald Trump spune că ia în considerare să scoată SUA din NATO „dacă aliaţii nu îşi plătesc facturile”. Stăm liniștiți, îl blochează CCR

02:50

Noi promisiuni electorale vin de la domnul Călin Georgescu, via postul de televiziune Realitatea Plus, care l-a găzduit din nou pentru un interviu electoral: „Nu pot să accept în țara mea să plătesc curentul, gazul […] The post Calin Georgescu promite benzină la 1 leu/litru. Să sperăm că nu pentru băut appeared first on IMPACT.ro.