„Optimism”

14:20

Parchetul General a anunțat joi că s-a sesizat in oficiu cu privire la modul cum au fost folosiți banii din campania lui Călin Georgescu, dar și cu privire la alte infracțiuni. „În urma desecretizării și analizării documentelor care au fost prezentate în cadrul ședinței CSAT din data de 28 noiembrie 2024 privind desfășurarea procesului electoral […] The post Parchetul General s-a autsesizat cu privire la banii din campania lui Călin Georgescu appeared first on Buletin de București.