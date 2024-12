Dovada că vechii egipteni foloseau substanțe psihedelice în ritualurile lor

10:50

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, s-a prezentat duminică, împreună cu mai mulţi susţinători, în faţa unei clădiri din Mogoşoaia în care ar fi urmat să funcţioneze o secţie de votare. „Astăzi este ziua Constituţiei. Am venit doar cu flori şi cu rugăciune, pentru că este trist să constatăm că au fost anulate valorile … The post Călin Georgescu s-a dus să voteze: „Ceea ce a făcut Curtea Constituțională este un abuz și o infracțiune” appeared first on spotmedia.ro.