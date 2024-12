Accident mortal pe o stradă din Iași

10:00

Candidatul independent la preşedinţie Călin Georgescu, clasat pe primul loc în urma turului l al alegerilor prezidenţiale, declară că va desemna un prim-ministru care se prezintă cu o majoritate, dar un prim-ministru care în primul rând este pregătit moral, profesional. ”Şi, evident, putem negocia programul de ţară pe care sau prin care eu am fost [...] The post Cum ar arăta premierul lui Călin Georgescu first appeared on IasiTV Life.