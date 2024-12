Comunicat de presă BIOSOL PSI SRL

14:30

Un polițist din Gorj a ajuns în atenția colegilor și este cercetat, fiind acuzat că ar fi comis un gest care ar fi putut avea urmări grave. Sunt amănunte greu de imaginat ce au ieșit la iveală în cazul ce-l are ca protagonist pe un om al legii în vârstă de 44 de ani. Se […]