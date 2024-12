Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Irina Begu au urcat în clasamentul WTA. Ce locuri ocupă româncele în ierarhia actualizată

13:40

România întâlneşte Ungaria în al treilea meci din grupa principală a Campionatului European de handbal şi are şanse de calificare în semifinalele competiţiei. „Tricolorele” au obţinut o victorie uriaşă cu Suedia, în a doua etapă a grupei principale a turneului final, şi se pot gândi la „careul de aşi” al competiţiei. Paula Ungureanu susţine că […] The post Paula Ungureanu, înainte de Ungaria – România: „Obțin respectul adversarelor” appeared first on Antena Sport.