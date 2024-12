TOP 10: Oferte eMAG din 9.12.24 ( cel mai mare televizor LG cu panel Mini LED, cele mai bune căști in-ear Huawei, boiler electric cu pompă de căldură etc)

23:00

La începutul fiecărei luni, Direcţia Generală de Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI) publică situaţia înmatriculărilor de maşini noi aferente lunii anterioare. În cursul zilei de astăzi (2 decembrie 2024) a fost publicată situaţia aferentă lunii noiembrie, una pe care o găsiţi detaliată aici. Am analizat puţin cifrele şi am observat că deşi în ultima [...] The post Deşi se investeşte mult în marketing, vânzările de maşini chinezeşti în România se lasă aşteptate (excepţie face MG, brand care a prins foarte bine la români) appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.