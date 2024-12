Fostul preşedinte al CJ, Iulian Dumitrescu, şi primarul oraşului Lehliu Gară – trimişi în judecată de DNA

07:40

Departamentul de Stat al SUA a reacţionat, vineri, după ce Curtea Constituţională a României a anulat alegerile prezidenţiale […] The post Departamentul de Stat: Statele Unite își reafirmă încrederea în instituțiile și procesele democratice din România, inclusiv în investigațiile privind influența străină malefică appeared first on Financial Intelligence.