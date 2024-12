România, risc crescut de întreruperi în alimentarea cu energie electrică

12:30

Elon Musk promite zeci de milioane de Tesla autonome care vor circula non-stop în întreaga lume. La acest ritm, chiar și mașinile vor ajunge să aibă un program de muncă mai încărcat decât șoferii Uber. There will ultimately be tens of millions of driverless Teslas throughout the world giving rides 24/7 pic.twitter.com/zWK5dHy75e — Elon Musk […]