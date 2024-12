Max Verstappen, nevoit să facă muncă în folosul comunităţii în Rwanda! Campionul mondial a fost pedepsit pentru că a înjurat

18:10

Sezonul 2024 din Formula 1 a ajuns la final. După un sezon în care părea că Red Bull va repeta performanța din 2023, McLaren a reușit să obțină titlul mondial la constructori după 26 de ani. Max Verstappen a reușit să câștige cel de-al patrulea titlu mondial consecutiv la piloți. S-a scris istorie în Formula