Claudiu Năsui: Trebuie să ne unim în spatele unui candidat proeuropean. Pe cine nominalizează

12:40

Procurorii si politistii deruleaza, luni, 12 perchezitii in cazul mercenarilor care duminica se indreptau spre Bucuresti in masini pline cu arme. 10 perchezitii au loc la Medias si Sibiu, una in Ilfov si inca una in Bucuresti, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Mercenarii sunt acuzati de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, operatiuni cu articole […]