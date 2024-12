Apa din Ardeal și o lecție de sociologie pentru Pieleanu și Dâncu

11:30

George Simion a reacţionat şi el după decizia CCR de anulare a primului tur al alegerilor prezidenţiale. El acuză o lovitură de stat, dar îşi îndeamnă susţinătorii la calm. Mesajul lui George Simion George Simion a transmis că va susține „cauza suveranistă până la capăt”, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a decis anularea […] The post Mesajul lui George Simion către simpatizanţii AUR după ce CCR a decis anularea alegerilor prezidenţiale 2024 first appeared on Ziarul National.